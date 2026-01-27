#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Выходит мультфильм про братьев Марио

The Super Mario Galaxy Movie, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 05:35 Фото: Nintendo
25 января Nintendo представила продолжение картины "Супербратья Марио. Фильм" в анимационной версии "The Super Mario Galaxy Movie", сообщает Zakon.kz.

В ролике впервые показали одного из любимых персонажей франшизы – динозаврика Йоши. К озвучке вернется звездный состав из первого фильма, но сюжет пока не раскрывается.

Старт проката намечен на 3 апреля 2026 года.

Мультфильм "Супербратья Марио. Фильм" вышел в апреле 2023 года. Он заработал в прокате 1,36 млрд долларов, став самой успешной киноадаптацией видеоигры.

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа Боузера.

Из ближайших киноновинок также известно, что 5 февраля выходит комедия о Fashion-бизнесе "Идиотка", а 6 марта в мировой кинопрокат выйдет фильм о подруге Франкенштейна "Невеста".

Фото Алия Абди
Алия Абди
