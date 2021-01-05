Никто не отдавал казахам эту огромную территорию - Токаев

Об этом Президент написал в своей статье.

Касым-Жомарт Токаев в свое статье "Независимость дороже всего" напомнил, что никто извне не отдавал казахам территорию Казахстана, передает zakon.kz.

Наша священная земля, унаследованная от предков, - наше главное богатство. Никто извне не отдавал казахам эту огромную территорию. Наша история сегодня не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, а затем в Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках. Одним словом, глубокие корни нашей национальной исходят из древности. В общем, историю должны изучать историки, а не политики, - написал он в статье.

В декабре российский депутат Вячеслав Никонов в эфире телеканала заявил, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России".

В связи с этим казахстанские дипломаты передали ноту протеста России. На это в Госдуме ответили тем, что Россия признает суверенитет Казахстана, поэтому инцидент с высказываниями Никонова будет улажен.

Позже еще один российский депутат Евгений Федоров сказал, что Казахстан арендовал территорию у России.

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