Смерть Дениса Тена: осужденная вышла на свободу

Наказание Жанар Толыбаевой сменили на ограничение свободы еще в январе 2020 года.

Одна из фигуранток дела о смерти фигуриста Дениса Тена вышла на свободу, передает zakon.kz.

Как стало известно, наказание Жанар Толыбаевой сменили на ограничение свободы еще в январе 2020 года. 6 января 2020 года было рассмотрено ходатайство осужденной Жанар Толыбаевой о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Прокурор поддержал ходатайство и просил заменить лишение свободы на ограничение, - сообщили в пресс-службе Илийского райсуда Алматинской области.

В суде пояснили, что Толыбаева имеет двух малолетних детей, старшему из которых на 6 января было 4,5 года, младшему - 6 месяцев.

Из-за болезни Толыбаева была освобождена от труда, она не нарушала порядок отбывания наказания, положительно характеризовалась администрацией учреждения. Суд заменил Толыбаевой не отбытую часть наказания на ограничение свободы. Постановление суда не обжаловано и не опротестовано и вступило в законную силу, - сказано в сообщении.

19 июля 2018 года Денис Тен получил ножевое ранение, когда пытался остановить автоворов преступников. В тот же день 25-летний спортсмен скончался в больнице.

На скамье подсудимых оказались трое — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. 17 января 2019 года суд назначил Кудайбергенову и Киясову по 18 лет лишения свободы. Толыбаеву осудили на четыре года за недонесение о преступлении (срок наказания исчислялся с момента заключения под стражу – с 21 июля 2018 года). На момент вынесения приговора она была беременна. 6 марта Толыбаева родила (отцом ребенка является один из осужденных за убийство Тена), и суд постановил перевести ее из колонии среднего режима безопасности в колонию-поселение. Однако генеральный прокурор внес протест на это решение и Толыбаеву вернули в колонию средней безопасности.

Закон дает любому осужденному за тяжкое преступление право после отбытия им 1/3 срока наказания обратиться в суд о замене неотбытой части более мягким видом наказания (ЗМН). Год тому назад - в декабре 2019 года Толыбаева воспользовалась этим правом, - отметили в суде.

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