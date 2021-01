Джордж Буш: Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике"

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама прокомментировали беспорядки в Вашингтоне, передает zakon.kz.

Свои заявления они опубликовали в Twitter.

Билл Клинтон:

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну. Уже более четырех лет эта атака подпитывается ядовитой политикой, которая намеренно распространяет дезинформацию, создает недоверие к нашей системе и настраивает американцев друг против друга. Я всегда считал, что Америка состоит из хороших, порядочных людей. Я все еще так считаю, - написал Клинтон в Twitter.

Если это действительно так, мы должны отказаться от насилия, перевернуть страницу и двигаться вперед вместе - оставаться верными правительству из народа и Конституции.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.