Джордж Буш: Так оспаривают результаты выборов в "банановой" республике"

Бывшие президенты выступили с заявлениями.

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама прокомментировали беспорядки в Вашингтоне, передает zakon.kz.

Свои заявления они опубликовали в Twitter.

Билл Клинтон:

Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну. Уже более четырех лет эта атака подпитывается ядовитой политикой, которая намеренно распространяет дезинформацию, создает недоверие к нашей системе и настраивает американцев друг против друга. Я всегда считал, что Америка состоит из хороших, порядочных людей. Я все еще так считаю, - написал Клинтон в Twitter.

Если это действительно так, мы должны отказаться от насилия, перевернуть страницу и двигаться вперед вместе - оставаться верными правительству из народа и Конституции.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

Джордж Буш младший:

Мы с Лорой (жена экс-президента - прим) с тревогой наблюдаем за сценами хаоса, разворачивающимися в резиденции правительства нашей страны. Это тошнотворное и душераздирающее зрелище.

Именно так оспариваются результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической. Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и отсутствием уважения, проявленного сегодня к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам.

Насильственное нападение на Капитолий и срыв заседания Конгресса было предпринято людьми, чьи намерения были воодушевлены ложью и ложными надеждами.

Восстание может нанести серьезный ущерб нашей нации и репутации.

В Соединенных Штатах Америки основной обязанностью каждого патриотичного гражданина является поддержка верховенства закона.

Для тех, кто разочарован результатами выборов: наша страна важнее текущей политики. Пусть избранные народом должностные лица исполняют свои обязанности и представляют наши голоса в мире и безопасности. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки.

Statement by President George W. Bush on Insurrection at the Capitol pic.twitter.com/rF77j0fIBK — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) January 6, 2021

Барак Обама:

История по праву запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать о результатах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому, как к полной неожиданности.

Вот уже два месяца политическая партия и сопутствующая ей медийная экосистема слишком часто не желают говорить своим последователям правду - что это были не близкие выборы и что избранный президент Байден вступит в должность 20 января. Их фантазии все дальше и дальше уходят от реальности, и они строится на годах посеянных обид. Теперь мы видим последствия.

Прямо сейчас у республиканских лидеров есть выбор. Они могут продолжать идти по этой дороге и продолжать разжигать бушующие пожары. Или они могут выбрать реальность и сделать первые шаги к тушению огня. Они могут выбрать Америку.

Я был рад видеть, что многие члены президентской партии сегодня высказались решительно. Их голоса дополняют примеры республиканских государственных и местных избирательных чиновников в таких штатах, как Джорджия, которые отказались от запугивания и с честью выполнили свои обязанности. Нам нужно больше таких лидеров - прямо сейчас и в ближайшие дни, недели и месяцы, когда избранный президент Байден будет работать над восстановлением общей цели нашей политики. Все мы, американцы, независимо от партии, должны поддержать его в достижении этой цели.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже Капитолия очистили от протестующих.

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