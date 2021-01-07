Как на беспорядки в Вашингтоне отреагировали в мире

Ранее с заявлениями выступили бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама.

Политики всего мира отреагировали на беспорядки в Вашингтоне, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, сцены в конгрессе США постыдны. Он уверен, что Штатам нужна мирная передача власти.

Его итальянский коллега Джузеппе Конте сообщил, что следит за происходящим в США. Политик отметил, что насилие и свободы демократии несовместимы.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна шокирована ситуацией в Вашингтоне. Он подчеркнул, что мысли канадцев — с американским народом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что верят в силу демократии Америки. Она напомнила: выборы в Штатах выиграл Джо Байден.

Руководитель МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что неуважение к институтам демократии разрушительно и что Дональд Трамп со своими сторонниками должны принять итоги выборов.

В среду сторонники Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку. Они штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших выборов.

В ходе столкновении полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается об одной погибшей. Ее ранили в грудь.

О беспорядках высказались действующие должностные лица США. Кроме них с заявлениями выступили бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама.

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