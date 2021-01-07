Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане 8 января

Ночью в Алматинской и Карагандинской областях сохранится сильный мороз.

Большая часть территории Казахстана будет под влиянием отрога Северного антициклона и сохранится морозная погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на северо-западе, западе, юго-востоке и ночью на юге республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, низовая метель, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами – гололед.

Ночью в Алматинской и Карагандинской областях местами сохранится сильный мороз.

Прогноз погоды в Алматы: днем -13°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -27°, ясно.

Прогноз погоды на 7 января.

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