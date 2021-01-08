Димаш Кудайберген высказался о беспорядках в США

Он надеется и верит, что события, разворачивающиеся в США, в скором времени разрешатся.

Фото : 24.kz

Казахстанский певец Димаш Кудайберген высказался о беспорядках в США, сообщает zakon.kz. Я надеюсь и верю, что события, разворачивающиеся в США, в скором времени разрешатся. А также, что мы все-таки сможем научиться #уважать друг друга, даже если мы расходимся во мнениях. Нам необходимо объединиться, чтобы жить в мире без насилия, - написал он в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash) 17 января Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации избранного президента США Джо Байдена. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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