Названа возможная причина крушения самолета в Индонезии

По словам эксперта, погодные условия в момент катастрофы были сложными.

Эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Индонезии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал, какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Он отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Мельниченко уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров.

При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду), - добавил он.

Мельниченко напомнил, что в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета, по мнению эксперта, пока сложно.

Эксперт уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет.

Глубины моря там небольшие - от 15 до 25 метров, - объяснил он.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air 9 января выполнял рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

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