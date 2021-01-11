Мужчина съел торт и опьянел из-за редкого заболевания

Ему приходится всегда носить с собой алкотестер.

62-летний Ник Карсон страдает редким расстройством, известным, как "синдром автопивоварни". Он может стать пьяным, не выпив ни грамма алкоголя, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Хоть это и может показаться забавным, однако люди, страдающие этим расстройством, не могут полноценно насладиться мучными изделиями. Организм ферментирует углеводы в их желудке в алкоголь.

Мужчина "заработал" болезнь почти 20 лет назад, после воздействия сильных химических веществ. Ник является владельцем клининговой компании. Потребовались годы, прежде чем врачи смогли поставить верный диагноз.

Я фактически стал невольным алкоголиком, немного сахара или углеводов сделают меня сильно пьяным. Я стараюсь придерживаться кето-диеты, но это очень трудно, потому что углеводы есть во всех видах пищи. Я могу перейти от трезвости до трехкратного превышения лимита для вождения за считанные минуты. Эффект не очень приятный, в момент опьянения я просто несу чушь. Это похоже на лунатизм - вы не осознаете, что делаете, - рассказал Ник.

К слову, мужчине приходится всегда носить с собой алкотестер.

Однажды я попробовал небольшую порцию чипсов с низким содержанием жира и так опьянел, что лежал в гостиной, меня тошнило, и в конце концов я потерял сознание через 45 минут., - рассказал Ник.

Запретный плод сладок, и Ник знает это не понаслышке.

У меня появилась ужасная тяга к бисквитному торту, хоть я и не сладкоежка. Бывают моменты, когда я готов убить за кусочек торта, - признался он.

Его жена Карен регулярно записывает Ника на видео во время "неконтролируемых вспышек пьянства", чтобы показать кадры на следующий день.

Когда я просыпаюсь, я чувствую себя виноватым за то, что сказал или сделал прошлой ночью. Иногда люди относятся к моей болезни, как к шутке, и говорят, что я могу экономить на выпивке. Но на самом деле это ужасно, - отметил Ник.

Мужчина намерен повысить осведомленность в обществе об этом расстройстве.

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