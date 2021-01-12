Казахстан восстановил транзит нефти через Россию

АО "КазТрансОйл" восстановило транспортировку нефти на участке Атырау - Самара магистрального трубопровода Узень - Атырау - Самара в заданных технологических режимах, сообщает zakon.kz.

После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией 11 января в 19:59 возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара. Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" осуществляется в заданных технологических режимах, - говорится в сообщении АО "КазТрансОйл".

Отмечается, что в ходе временной приостановки транспортировки нефти на участке Атырау - Самара, связанной с прекращением поставки электроэнергии (АО "KEGOC", АО "Атырау Жарык"), ограничений по приему нефти от грузоотправителей не было.

Магистральный нефтепровод Узень - Атырау - Самара протяженностью по территории Казахстана 1235,7 км проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области, - добавили в компании.

11 января представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.