Сколько заработает Казахстан на транзите российской нефти в Китай

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и России о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, само соглашение было подписано еще в 2014 году, в начале этого года срок его действия подошел к концу. В связи с этим стороны продлевают соглашение до 2033 года.

За этот 10-летний период Россия планирует поставить в Китай 100 млн тонн нефти.

"Продление соглашения обеспечит загрузку нефтью ПНХЗ, поступающей по нефтепроводу Омск – Павлодар. Какие-либо риски отсутствуют. За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай по обоим участкам составит 1 710 000 000 долларов США, а с учетом прибыли от замещения – 1 851 000 000 долларов", – рассказал министр Алмасадам Саткалиев.

По его словам, ратификация соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Ранее Казахстан и Россия договорились увеличить транзит российской нефти в Китай.

