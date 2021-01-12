Проблемных валютных ипотечных займов больше нет в Казахстане

В Казахстане не осталось граждан, имеющих проблемные валютные ипотечные займы. Об этом заявили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

Долгое время валютная ипотека была головной болью, как для казахстанского финансового сектора, так и для потребителей этого банковского продукта. Корректировка курса национальной валюты свела на нет все выгоды валютных займов. Подвергаясь постоянному давлению от колебаний и роста курса иностранной валюты, многие казахстанцы не справились с долговой нагрузкой и их займы перешли в раздел "проблемных", а квартиры, которые зачастую были единственным жильем заемщиков, оказывались под угрозой реализации в счет погашения долга.

Когда просрочка по выплате ежемесячного платежа достигала 90 дней, это отрицательно сказывалось и на финансовых организациях, у которых снижалось качество кредитного портфеля. К 2015 году больше трети всех проблемных кредитов в Казахстане составляли именно ипотечные займы. А из всех валютных ипотечных займов 100% оказались потенциально проблемными.

Именно поэтому в 2016 году по поручению первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была разработана и запущена Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), в рамках которой были реанимированы кредиты, выданные в иностранной валюте до 1 января 2016 года, по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар).

Кроме того, был введен запрет на выдачу новых валютных ипотечных займов физическим лицам, не имеющим доход в иностранной валюте. Таким образом, вкупе с реализацией Программы, были сделаны реальные шаги для решения вопроса по валютным займам физических лиц, обеспеченных жилой и иной недвижимостью.

Благодаря этим действиям уже в 2018 году проблемным оставался лишь каждый 12-й ипотечный кредит.

10 января 2018 года в Послании народу Казахстана глава государства поручил Национальному Банку РК окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. Последние поправки, которые помогли окончательно завершить валютную эпопею, были приняты Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка 17 июля текущего года.

Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан и максимального охвата всех валютных ипотечных займов Агентством были разработаны законодательные поправки, предоставляющие банкам право в одностороннем порядке на условиях Программы конвертировать ипотечные займы в тенге. Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев.

Как итог – валютная ипотека в Казахстане сведена к нулю. По результатам работы Агентства совместно с банками 100% валютных ипотечных займов населения, соответствующих условиям Программы, конвертированы в тенге по льготному курсу, и граждане защищены от валютных рисков в будущем.

Что с валютными займами у соседей?

С аналогичными проблемами столкнулись наши ближайшие соседи из России. Уже в 2017 году выдача ипотечных займов в валюте практически прекратилась, за весь период по всей России было заключено лишь 10 сделок. И это при учете, что процентная ставка в иностранной валюте была ниже в 1,5-2,5 раза, чем у ипотечных займов в рублях. Но россияне грамотно оценивали степень риска и не заключали долгосрочных договоров, предусматривающих зависимость от нестабильного курса валюты. К слову, российские банки также неохотно продвигали валютную ипотеку.

Скорее всего, причиной тому стали введенные в 2015 году ЦБ РФ повышенные коэффициенты при расчете достаточности капитала для валютной ипотеки. Ведь доля проблемных кредитов за период 2014-2015 повысилась почти в 2,5 раза. В результате повышение коэффициента риска до 300% сделало выдачу валютной ипотеки невыгодной, хотя формальный запрет на выдачу не устанавливался.

В течение последующих лет Центробанк также развивал программы поддержки заемщиков, и к 2018 году целевую помощь получили около 20 тысяч ипотечников, платеж которых из-за котировок курса увеличился более чем на 30%. Программа в целом бессрочна и по официальным данным ЦБ РФ готова охватить еще до 25 тысяч заемщиков, подходящих по критериям. Однако полностью проблем заёмщиков программа не решает, позволяя лишь несколько компенсировать разницу в платежах до 1,5 млн рублей (около 8,5 млн тенге), и лишь в исключительных случаях до 3 млн рублей (около 17 млн тенге)

В соседнем Кыргызстане программа рефинансирования, как и в Казахстане, действует с 2016 года и предполагает конвертацию ипотечных займов по курсу Национального банка Кыргызстана на 1 июля 2015 года. Под программу попадает 2864 займа на общую сумму более 42,7 млн долларов США.

Украина также сталкивалась с проблемами по валютной ипотеке. С 2014 года, действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Данный запрет должен был прекратить свое действие в октябре 2020 года, но в июле на рассмотрение Верховной Рады был внесен законопроект, которым предлагалось продлить срок моратория на отчуждение имущества за просроченные валютные кредиты граждан вплоть до 2022 года.

Из вышесказанного становится понятно, что без государственной поддержки, реализация столь масштабных, но при этом крайне значимых программ поддержки попросту невозможна. В России за последние 5 лет выделено более 7,3 млрд. рублей (около 42 млрд тенге) на рефинансирование валютной ипотеки и ее последствий. Но при этом далеко не полностью решены проблемы заемщиков, попавших в программы, а большую часть помощи ипотечным заёмщикам еще предстоит оказать, - отметили в Агентстве.

Поэтому казахстанский опыт валютной ипотеки уникален, ведь удалось решить проблемы заёмщиков не частично, а в полном объеме. В рамках Программы банками проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге. Прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям на сумму 262 млрд тенге.

На начало реализации Программы в ипотечном портфеле банков второго уровня доля проблемных займов составляла 30%, из них 82% проблемных займов приходились на ипотечные займы, выданные в период с 2004 по 2009 годы, заемщики которых имели единственное жилье. 100% валютных ипотечных займов являлись проблемными, и заемщики подлежали выселению. Благодаря принятым мерам, в том числе реализации Программы, на сегодняшний день уровень проблемных ипотечных займов населения снизился до 6%, - сообщил Александр Терентьев.

Дополнительная помощь ипотечным заемщикам

Однако, несмотря на все принятые меры, еще остаются граждане, которым требуется поддержка государства. Особенно это касается представителей социально уязвимых слоев населения (СУСН). У большинства из них единственным источником дохода являются государственные выплаты и пособия, которые не позволяют обслуживать займы даже по облегченным условиям Программы.

Также поддержка необходима гражданам, чье единственное жилье перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по ипотечным займам.

В этой связи в 2020 году началась работа по оказанию дополнительной помощи ипотечным заемщикам, займы которых ранее были рефинансированы по категории социально уязвимых слоев населения, а также граждан, чье единственное жилище в счет исполнения обязательств по ипотечным займам перешло на баланс банков. Теперь банки могут предложить непосредственное уменьшение задолженности заемщика, установление льготных графиков погашения, а также возврат в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка.

Дополнительную помощь планируется оказать порядка 8 тыс. заемщикам, - сказал Александр Терентьев. - На 1 декабря текущего года на оказание дополнительной помощи в банки обратились 1 731 заемщик, из них помощь уже оказана 1 117 заемщикам на сумму 9,8 млрд тенге.

Он отметил, что Агентство готово рассматривать каждый отдельный случай и точечно помогать каждому гражданину, оказавшемуся в сложной финансовой ситуации.

Для компенсации расходов банков Национальным банком выделено 44,6 млрд тенге. Срок оказания дополнительной помощи установлен до 1 июля 2021 года.

Для того чтобы поддержать заемщиков, испытывающих затруднения в погашении займов, и в целях совершенствования механизмов урегулирования проблемной задолженности, Агентством разработан дополнительный блок поправок в законодательные акты, предусматривающий обязательную реструктуризацию банками проблемных займов граждан до принятия мер принудительного взыскания.

Также предлагается расширить условия, с предложением которых должник вправе обратиться в банк для реструктуризации долга. При этом в период рассмотрения вопроса реструктуризации ипотечного жилищного займа банки не могут принимать к должникам, относящимся к СУСН, меры претензионно-исковой работы.

Благодаря включению в данный процесс акимата Алматы, партии "Нұр Отан", государственных органов, мы установили этот диалог и пришли к определённому компромиссу ради одной цели – возможности сохранить жилье, в котором проживают заемщик и его семья, – сказал Александр Терентьев.

Для увеличения охвата Программой большего числа ипотечных заемщиков и оказания дополнительной помощи СУСН 21 сентября 2020 года в результате совместной работы представителей общественных объединений, политических партий, государственных органов и банков, утверждены поправки в Программу, предусматривающие новые возможности:

рефинансирования займов граждан, имеющих тяжелые формы социально значимых заболеваний, приводящих к нетрудоспособности и лишающих доходов на погашение ипотечного кредита (включены 5 видов заболеваний);

распространения льготных условий Программы, предусмотренных для СУСН, также на займы, в которых статус СУСН имеют созаёмщик, залогодатель, гарант, являющиеся супругом (супругой) или близкими родственниками заемщика;

включения в Программу заемщиков, имеющих валютные ипотечные займы в ликвидируемых АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki", а также граждан, единственное жилье которых находится на балансе АО "Банк Астаны" и АО "БТА Банк" и т.д.

По предварительным оценкам, поправки позволят дополнительно охватить Программой порядка 5 тыс. заемщиков, что на фоне решенного вопроса с валютной ипотекой позволит значительно снизить долговую нагрузку на ипотечных заемщиков, поднять качество портфелей многих банков и положительно отразится на общей экономической ситуации.