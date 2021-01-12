Певица стала чиновницей в Шымкенте

12 января 2021, 18:00
Фото: социальные сети

Казахстанская певица Акбота Керимбекова стала заместителем руководителя управления культуры Шымкента, передает zakon.kz.

Новостью поделилась подруга певицы Индира Елубаева.

Моя подруга Акбота стала заместителем руководителя управления культуры города Шымкента, - написала она в Instagram, поздравив с назначением на пост.

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Публикация от Индира Елубаева (@indiraelubaeva)

Ранее другой певец, участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев был назначен исполняющим обязанности директора городского дома культуры Шымкента.


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