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Построил баню на украденные 367 млн тенге: в Шымкенте осудили задержанного на заседании чиновника

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:08 Фото: Zakon.kz
Заместителю руководителя Управления жилья Шымкента и частному предпринимателю вынесли приговор в межрайонном суде по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Шымкента, чиновника обвинили в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем должностным лицом. А предпринимателя – в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде установлено, что в 2023 году заместитель руководителя Управления жилья, при пособничестве частного предпринимателя, присвоил бюджетные деньги на сумму более 367 млн тенге, выделенные на ремонт многоэтажных жилых домов и их обследование на сейсмоустойчивость.

Предприниматель выводил деньги через подставное ТОО – победителя госзакупок по вышеуказанным работам. А чиновник легализовал украденные средства путем строительства банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей.

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами НСД, заключениям специалистов и экспертов, также другими доказательствами, собранными по делу", – отметили в суде Шымкента.

Приговором суда чиновника признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Предпринимателя осудили к восьми годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Экс-чиновника задержали в феврале 2024 года. Борцы с коррупцией увели его под руки прямо во время заседания под руководством акима Габита Сыздыкбекова. 

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