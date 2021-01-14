Биткоин - хайповый инструмент для вложений или будущее нового цифрового золота?

Рост авторитета криптовалют в качестве актива для инвестирования в этом году достиг небывалого уровня и некоторые даже пророчат биткоину будущее нового цифрового золота. Индивидуальные инвесторы задаются вопросом: вкладываться или обойти стороной? По мнению старшего аналитика Департамента консалтинговых услуг AERC Галымжана Айтказина, есть много причин для осторожности, сообщает zakon.kz.

- Галымжан Сайрамгазыулы, у меня к вам два вопроса. Год только начался и многих интересует, как поведет себя в этом году наша национальная валюта и можно ли вкладывать свои сбережения в криптовалюты? Но давайте начнем с тенге. Ваш коллега – аналитик Нургали Нурмахамбетов во вчерашнем интервью сайту zakon.kz предположил, что курс доллара в 2021-м будет в пределах 350-370 тенге. А вы как считаете?

- Я стараюсь избегать каких-либо прогнозов, больше интересно предсказать, какие факторы могут повлиять на поведение тенге. Однако, если все же придется иметь дело с прогнозом, то с учетом нынешних тенденций сложно утверждать, что цена на нефть однозначно вырастет до предковидного уровня. Есть много факторов, такие, как действия ОПЕК+, вторая или третья волна COVID-19, которые могут стать этому помехой.

Более того, даже если нефть вырастет до $65 за баррель, не факт, что курс тенге укрепится настолько. Как мы видим из исторического тренда, тенге при негативных шоках ослабевал к доллару, но не укреплялся в той же мере при улучшении внешнего фона.

В целом при сохранении таких неопределенностей очень сложно прогнозировать курс тенге на ближайший год.

Далее. Весь мир был потрясен 2020 годом, который стал беспрецедентным по своему экономическому эффекту. Главным событием прошлого года стало наступление пандемии Covid-19, который не только уже унес более 1,9 миллионов жизней, но и приостановил мировую экономику.

- Что, по-вашему, является самой большой проблемой экономического кризиса, вызванного пандемией?

- Локдауны, положившие начало разным видам ограничений на нормальную жизнедеятельность. Это в свою очередь привело к тому, что были нарушены международные сообщения, цепи поставок и тому подобное. Китай, который считается родиной Covid-19, первым ввел жесткий локдаун в большинстве регионов, что сразу сказалось на финансовых и сырьевых рынках.

В частности, сильно пострадали цены на энергоносители в связи с тем, что некоторые участники рынка - Россия и Саудовская Аравия из ОПЕК+ - не смогли договориться о снижении добычи.

В итоге цена на нефть марки Brent опускалась до $21,44 за баррель в разгар пандемии и серьезно ударила по экономикам стран-экспортеров нефти, включая Казахстан. На такой внешний шок в марте прошлого года обменный курс тенге отреагировал резким ослаблением к доллару.

Вместе с тем, данный кризис стал глобальным и первоначально привел к бегству инвесторов из развивающихся рынков и рисковых активов, приведя к укреплению доллара относительно корзины основных валют. Однако, благодаря оперативным действиям ведущих мировых Центральных Банков по смягчению монетарных условий (снижение ставок и запуск печатных станков) и фискальным мерам со стороны правительств, удалось поддержать экономики на плаву.

Более того, успешные разработки и производство вакцин для Covid-19 позволили стабилизировать ситуацию на финансовых и сырьевых рынках.

Тем не менее, остается неопределенным характер полного восстановления экономической активности, учитывая сложности с глобальной вакцинацией и мутацией коронавируса. В конце прошлого года новый штамм вируса был обнаружен в Великобритании и некоторые страны Европы и Азии сразу же ввели дополнительные ограничения или продлили ранее введенные.

К текущему моменту нефтяные котировки продолжают укрепляться по нескольким причинам. Одна из них — это действия ОПЕК+, которые на последнем собрании продолжили курс на постепенное наращивание добычи ключевыми странами-экспортерами. Другой же причиной является надежда на вакцины, которые успешно разрабатываются и производятся.

И еще. Текущий кризис также показал важность развития возобновляемых источников энергии, что и отразилось на интересе инвесторов к высокотехнологичным решениям, как электрокары, и на долгосрочном горизонте может означать уход от традиционных источников энергии. Поэтому, с учетом вышесказанного, все еще остаются риски для устойчивого восстановления общей экономической активности.

- Как вы считаете, стоит ли в условиях глобального эпидемиологического и экономического кризиса вкладывать свои сбережения в криптовалюты, например, покупать биткоин, чем, похоже, индивидуальные инвесторы начинают серьезно увлекаться?

- Один из самых популярных криптовалют, которым является биткоин, преодолел недавно очередную психологическую отметку в $40 000. На мартовском дне стоимость битка опускалась до $3850 и с тех пор выросла более чем на тысячу процентов.

А что изменилось с марта на финансовых рынках? Большая часть технологических компаний США и мира, в частности, американский технологический индекс Nasdaq на голову опередил в росте другие индексы на фоне пандемии. Огромный спрос на технологические решения, которые обеспечивают безопасную коммуникацию или иную перспективу в самых разных сферах жизнедеятельности, отразился на стоимости таких компаний и активов.

Так, биткоин имеет несколько оснований для попадания в данную категорию. Во-первых, этот цифровой актив позволяет удаленно и без физического контакта производить безопасный обмен цифровым средством оплаты. Для сравнения, компания Pay-pal, оказывающая услугу электронного кошелька, показала сильный рост своей стоимости.

При таких обстоятельствах возникает справедливый для инвесторов вопрос: вкладываться или обойти стороной? Есть много причин для осторожности.

Со времен создания виртуальной валюты в 2009 году, ее стоимость многократно росла и падала, то есть была очень волатильна. Только с 13 февраля по 11 марта 2020 года она упала на 52 процента.

И хотя биткоин упоминается как цифровая валюта, она не отвечает в полной мере основному критерию для валют: отсутствует широкое использование как средства обмена в законных коммерческих сделках.

В ноябре 2020 года цифровые платежные системы обработали операций на 269,7 миллионов долларов США по всему миру. Для сравнения: за тот же период операции розничной торговли в США составили 546,5 миллиардов долларов.

Многие профессиональные трейдеры считают, что индивидуальные инвесторы должны держаться подальше от биткоина.

Но есть и те, кто рассматривает возможность добавления биткоина к их портфелям в основном, как незначительную часть.

С другой стороны, рост авторитета криптовалют в качестве актива для инвестирования в этом году достиг небывалого уровня и некоторые даже пророчат биткоину будущее нового цифрового золота.

Тем не менее, не обойдется здесь и без обоснованного скептицизма. Уникальная технология функционирования криптовалют, как и любая другая перспективная технология, привлекает инвесторов вкладывать деньги.

Однако в случае криптовалют окончательный успех зависит отнюдь не от стечения обстоятельств, а от будущих действий авторитетных органов управления, которых может и не устроить текущее положение дел.

А именно, финансовые регуляторы, правительства и, наконец, коммерческие банки теряют свою долю рынка с каждым годом, а значит, и перспективу в качестве посредников для рядового экономического агента. Поэтому большинство Центробанков мира уже не раз рассказывали о планах по созданию собственных криптовалют, способных конкурировать с существующими криптовалютами.

Другие виды инвестиций также зависят от аналогичной базовой "веры". Но когда речь, допустим, идет об акциях и облигациях, то для определения их стоимости существуют финансовые модели. Акции и облигации, например, приносят доход, что помогает как-то определить их текущую стоимость.

Поэтому биткоин может являться ничем иным, как "хайповым" инструментом для инвестирования.

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Торгын Нурсеитова