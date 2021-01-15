Аскар Мамин остается на посту премьер-министра Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно на заседании Мажилиса. Его кандидатуру выдвинул Касым-Жомарт Токаев.

Ставлю на голосование проект постановления о даче согласия постановления на назначение Мамина Аскара Узакпаевича на должность премьер-министра Республики Казахстан. Прошу проголосовать. Результаты на экран. Присутствуют 99, за - 78, воздержались - 21. Решение принято, постановление принято, - сказал Нурлан Нигматулин.

14 января Нурсултан Назарбаев высказался о кандидатуре будущего премьер-министра после выборов в Мажилис и маслихаты.

Мое мнение – следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности Правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если Президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру, - отметил Елбасы.

Аскар Мамин родился в Нур-Султане (Целинограде) в 1965 году. В 1987 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель, в 2003 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 25 февраля 2019 года является премьер-министром Казахстана.