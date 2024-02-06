Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра Казахстана
Кандидатуру Олжаса Бектенова после консультации с фракциями парламентских партий внес на рассмотрение Мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев.
Палата на заседании 6 февраля поддержала кандидатуру. 69 депутатов проголосовали за Олжаса Бектенова, 7 – воздержались.
Таким образом, после соответствующего указа президента Олжас Бектенов будет назначен новым премьер-министром Казахстана.
На данный момент Бектенов занимает пост руководителя Администрации президента Казахстана.
Ранее председатель Мажилиса Парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.
5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно исполняет Роман Скляр. Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" был опубликован на сайте Акорды.