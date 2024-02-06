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Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра Казахстана

Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра Казахстана Фото: akorda.kz
6 февраля 2024 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента с участием президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Кандидатуру Олжаса Бектенова после консультации с фракциями парламентских партий внес на рассмотрение Мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев.

Палата на заседании 6 февраля поддержала кандидатуру. 69 депутатов проголосовали за Олжаса Бектенова, 7 – воздержались.

Таким образом, после соответствующего указа президента Олжас Бектенов будет назначен новым премьер-министром Казахстана.

На данный момент Бектенов занимает пост руководителя Администрации президента Казахстана.

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Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра

Ранее председатель Мажилиса Парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно исполняет Роман Скляр. Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" был опубликован на сайте Акорды.

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