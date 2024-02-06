Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра Казахстана

Фото: akorda.kz

6 февраля 2024 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента с участием президента Касым-Жомарта Токаева Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

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