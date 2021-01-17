Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 января, сообщает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на северо-западе, севере и центре страны ожидается небольшой снег, на западе – осадки (дождь, снег). Остальная часть территории Казахстана также будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. РГП "КАЗГИДРОМЕТ"

Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра, на западе – гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью усилится ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами с низовой метелью.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, на юге Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-23 м/с с низовой метелью.

В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Жамбылской, Актюбинской, Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-22 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами - туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -9°, облачно.

Прогноз погоды на 18 января.