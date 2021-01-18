Из-за метели закрыт участок дороги республиканского значения Алматинской области

Для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" закрыто движение, сообщает zakon.kz.

Из-за ухудшения погодных условий с 09:00 15 января закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" (84-184 км, с.Коктума- с.Достык) Алакольского района Алматинской области.

В настоящее время обстановка стабильная, находится на контроле. Дорожными службами проводится очистка автодороги.

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С начала зимнего периода на автодороге произведено 12 закрытий дорог.

Населению страны было передано 2040 СМС-сообщений по номерам телефонов "112", через мобильное приложение "Дармен" - 678 сообщений. Автодороги республиканского значения в стране были закрыты 28 раз, ограничены 34 раза, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Однако, несмотря на эти предупреждения, люди отправляются в путь.