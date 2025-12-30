В Карагандинской области закрыли дороги республиканского значения

Фото: Zakon.kz

30 декабря по состоянию на 07:30 в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках автодорог республиканского значения Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, дороги закрыты по следующим направлениям: "Кызылорда – Павлодар" (788-906 км, граница области Улытау – поселок Топар); "Астана – Караганда – Алматы" (ПВП Темиртау – граница Акмолинской области, 92–164 км); "Астана – Караганда – Алматы" (164–184 км, ПВП город Темиртау – город Темиртау); "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" (51–101 км, граница Акмолинской области – поселок Нура). Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области рекомендует жителям и гостям региона: соблюдать меры предосторожности;

прислушиваться к рекомендациям специалистов;

следить за официальной информацией об изменении погодных условий и вводимых ограничениях. Также в связи с ухудшением погодных условий в Астане, 30 декабря в столичном акимате обратились к горожанам и гостям города.

