Акимат Алматы опроверг информацию о задержании Сапара Нурашева

В акимате Алматы опровергли распространяемую в Сети информацию о задержании главы Управления комфортной городской среды, передает zakon.kz.

Информация, публикуемая в соцсетях и на сайтах о задержании руководителя Управления комфортной городской среды г. Алматы Сапара Нурашева, не соответствует действительности. С. Нурашев находится на рабочем месте. Касательно проводимой доследственной проверки, акимат города готов предоставить всю запрашиваемую информацию и необходимые объяснения, - сказано в сообщении акимата.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы начато уголовное дело в отношении руководителей ТОО и Управления комфортной городской среды по факту хищения средств, выделенных на строительство инфекционной модульной больницы. Сообщалось, что в апреле 2020 года было совершено хищение бюджетных средств в сумме 3,9 млрд тенге из выделенных 5,5 млрд тенге на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест. В Департаменте антикоррупционной службы по Алматы подтвердили факт хищения, но не сообщили, был ли кто-то задержан.