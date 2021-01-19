Медведев позвонил Назарбаеву

19 января 2021, 16:31
Фото: azattyq-ruhy.kz

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева и Дмитрия Медведева, сообщает zakon.kz.

Председатель политической партии "Единая Россия" поздравил Елбасы с убедительной победой партии Nur Otan на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Он подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют об общенациональном доверии и поддержке стратегического курса партии, нацеленного на обеспечение процветания народа и страны.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Дмитрия Медведева за теплые слова и с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между партиями Nur Otan и "Единая Россия", который в полной мере соответствует духу и содержанию казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Стороны высказались за дальнейшее углубление и расширение взаимодействия по линии правящих партий двух стран в предстоящий период, - отмечается на сайте Елбасы.


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