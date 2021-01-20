Аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о будущем рынка "Тастак", сообщает zakon.kz.

Отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat Live на ТК "Алматы", аким заверил, что вопрос решается. Но на это нужно время.

Базар там еще с советских времен. За 90-е годы он разросся. Началась стихийная торговля на тротуарах, когда люди не вмещались на рынке. Дома стали превращаться в склады, в "бутики", когда хозяева стали сдавать площадь в аренду. Там не менее 200 единиц жилья, предоставленных для торговли. И можно ли в один день эту ситуацию решить? Бакытжан Сагинтаев

По словам Сагинтаева, это сложный вопрос. Есть те, кто взяли и те, кто сдали в аренду. Там налажено некое производство. Работают столовые. То есть люди там делают бизнес.

И куда мы их денем? Даже если объявим, что с сегодняшнего дня все здесь закрывается, куда их всех направить? Поэтому здесь нужен подход системный, как в любом сложном вопросе. Бакытжан Сагинтаев

По словам акима, все старые базары должны модернизироваться. Сейчас ведутся переговоры, чтобы люди постепенно переходили в другие места. Сразу нельзя. Люди сидят на насиженных местах, к ним идут прикормленные клиенты.