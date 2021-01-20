Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом

20 января 2021, 19:49
Фото: russian.rt.com

Завершающий свой президентский срок Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, они сели в вертолет и улетели на авиабазу Эндрюс.

Стало известно, что после этого они поедут в Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров.

Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре.


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