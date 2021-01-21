Признак скорой смерти от коронавируса назвали ученые

Научные сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе рассказали о методике, которая позволяет определять, у каких пациентов высока вероятность развития осложнений на фоне заражения COVID-19, сообщает zakon.kz.

Описание научной работы опубликовано на сайте учебного заведения.



Повышенный уровень циркулирующей митохондриальной ДНК является показателем вероятного летального исхода при инфицировании COVID-19. К такому выводу специалисты пришли, измерив уровень циркулирующей мтДНК в собранных бесклеточных образцах плазмы крови 97 пациентов, госпитализированных с коронавирусом нового типа.

Отмечается, что высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, который не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.