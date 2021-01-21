Сильные осадки ожидаются в Казахстане 21 января

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 января, сообщает zakon.kz.

По прежнему под влиянием Северо-западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге – осадки, в центре – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, низовая метель, усиление ветра. На юге, юго-западе, центре и востоке страны ожидается гололед. РГП "Казгидромет"

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в Туркестанской области местами - 15-20 м/с, в Алматинской области в районе Жаланашколя – 17-22 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Актюбинской области местами ожидается туман, днем в Мангистауской области – гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -13°, облачно.

Прогноз погоды на 21 января.