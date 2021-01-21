Что известно о талдыкорганском аккумуляторном заводе "Кайнар-АКБ"

Талдыкорганский аккумуляторный завод "Кайнар-АКБ", несмотря на пандемию, не допустил падения производства в 2020 году, нарастил долю внутреннего рынка и успешно осваивает экспортные поставки.

В этот непростой год, когда многие производства встали, талдыкорганский аккумуляторный завод уверенно продолжает свою деятельность и строит амбициозные планы на будущее.

В начале года заводу, действительно, пришлось нелегко: в связи с закрытием государственных границ, нестабильностью цен на сырье, связанной с колебанием курса валют, значительно снизилась реализация продукции. При введении в стране режима ЧП "Кайнар" принял решение об остановке предприятия на этот период.

Однако, несмотря на то, что пандемия внесла корректировки в планы, за 2020 год на заводе произвели 2,560 млн.шт аккумуляторов, что на 100 тыс.шт. выше объема аналогичного периода предыдущего года. В октябре 2020 г. кайнаровцы даже установили новый рекорд, произведя треть миллиона батарей за один месяц.

С введением карантина предприятием были найдены альтернативные варианты по поставщикам, транспортировке. Из-за закрытия границ завод оперативно переориентировал поставки на внутренний рынок, благодаря чему его доля на нем выросла до 80%.

Успешное сотрудничество

Талдыкорганский завод свинцовых аккумуляторов, преобразованный в дальнейшем в "Кайнар-АКБ", - легендарное предприятие не только в регионе, но и в стране в целом. Построенный в начале семидесятых годов прошлого века, он был одним из восьми аккумуляторных заводов на весь Советский Cоюз.

Начав собственную историю уже в качестве частной компании, завод принял решение о модернизации и смещении акцентов с производства батарей для большегрузных автомашин на аккумуляторы для легкового транспорта.

Для проведения масштабной модернизации компании потребовались инвестиции, в поисках которых менеджмент обратился в ряд финансовых институтов. Так в далеком уже 2008 году началось сотрудничество завода со Сбербанком, который открыл предприятию кредитные линии "револьверного" типа под оборотные средства, на закуп новейшего оборудования под планируемую инвестиционную программу. Это успешное сотрудничество длится и по сей день, являя собой образец не только успешного, но и взаимовыгодного партнерства. "Кайнар-АКБ" является одним из ключевых и самых надежных корпоративных клиентов банка.

"Кайнар АКБ" вместе со Сбербанком участвовал в госпрограмме форсированного индустриально-инновационного развития РК, пережил годы первого и второго кризисов и делит нынешние успехи. Принадлежность его к международной Группе, в которой также обслуживаются наши контрагенты, плюс налаженные связи с РФ, что позволяет проводить платежи ускоренно при экспортных операциях, делают наше сотрудничество особенно продуктивным. Кроме того, удобные сервисы, гарантии и стабильные условия, предоставляемые банком, являются той основой, на которой строится наше долголетнее сотрудничество, - отмечают на заводе.

Модернизация

В рамках поддержки бизнеса аккумуляторный завод получил гранты на приобретение инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность предприятия. Средства пошли на модернизацию основных производств – литейного, мельничного, намазочного участков, а также формировочного и сборочного цехов.

Наряду с производством аккумуляторных батарей "Кайнар" является единственным в Казахстане предприятием, которое может проводить экологически безопасную переработку использованных аккумуляторов с разделением их на компоненты - свинец и пластмассу - для повторного использования. Ведь не секрет, что отслужившие свой срок аккумуляторы, выброшенные на свалки вместе с бытовым мусором, приносят колоссальный вред окружающей среде – со временем частицы свинца и кислота приводят к серьёзному загрязнению почвы и попадают в воздух в виде паров электролита.

Утилизация бывших в употреблении аккумуляторов производится по инновационной технологии на оборудовании итальянской компании "Engiteс Technologies". Эта технология уникальна тем, что позволяет значительно увеличить производительность труда и уйти от ручной работы. Но самый большой ее плюс – это экологичность, что полностью совпадает с ценностями Сбербанка, придерживающегося принципов "зеленой" экономики.

При реализации инвестиционной программы завода Сбербанк использовал свои инструменты торгового финансирования с открытием международных аккредитивов и подтверждением европейских банков. Благодаря чему в модернизации завода использовалось современное европейское оборудование.

Работа по обновлению технологий и оснащения для "Кайнар АКБ" - непрерывный процесс. По инвестпрограмме, реализуемой через Сбербанк, на заводе внедрена последняя модификация комплекса, разработанного австрийской компанией "ВМ" - лидера в производстве сборочного оборудования. Ее запустили на заводе осенью текущего года, увеличив мощности на 60-70 тысяч аккумуляторов в месяц. Она оснащена лазерным контролем качества. Также на каждую батарею автоматически наносится уникальный QR-код, благодаря которому можно будет определить происхождение, местоположение, маршрут и срок службы продукта.

В настоящее время перед предприятием стоит амбициозная задача - довести к 2025–2030 годам при поддержке банка мощности по переработке всего производимого в Казахстане свинца, а это 140 тыс. тонн в год, что позволит выпускать до 10,5 млн аккумуляторов ежегодно. Для примера: все российские заводы сегодня в совокупности производят около 7 млн штук.

Благодаря своей выверенной стратегии и поддержке Сбербанка и государства предприятию всего за несколько лет удалось достичь впечатляющих результатов: выпуск продукции завода вырос в 10 раз, экспорт – в 12 раз, а производительность труда – в 25 раз.

Лидер местного рынка

Выше отмечалось, что в настоящее время "Кайнар АКБ" занимает около 80% местного рынка, тогда как 15 лет назад этот показатель был в 4 раза ниже. Сегодня завод выпускает стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи емкостью от 37 до 230 Ач, в залитом и сухозаряженном исполнении для автомобилей, сельскохозяйственной и военной техники. Продукция "Кайнар АКБ" используется практически во всех отраслях народного хозяйства, в нефтегазовом секторе. Для нужд КТЖ освоено производство семафорных и тепловозных аккумуляторов.

Главное преимущество "Кайнар АКБ" – это полный цикл производства аккумуляторных батарей. Все составляющие изготавливаются на заводе – от отливки комплектующих до сборки готовых изделий. Это естественным образом влияет на снижение расходов на производство. А значит и цены, по которым предлагается отечественный товар, самые привлекательные на рынке. Что играет далеко не последнюю роль при выборе. При этом качество батарей остается самым высоким, что подтверждается международными сертификатами качества ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, президентской премией Алтын Сапа и другими республиканскими наградами.

По словам Председателя Совета директоров "Кайнар АКБ" Куаныша Ажмаганбетова, "главная цель деятельности "Кайнар" - выпуск высококачественных эскпортоориентированных аккумуляторных батарей, конкурентных продукции мировых лидеров "Varta", "Yassa", "Exide".

Наращивание экспорта

С увеличением производства у предприятия появилась возможность расширить географию экспортных поставок. Сбербанк, являясь лидером в сфере обслуживания клиентов внешнеэкономической деятельности и известный своим опытом в реализации экспортоориентированных проектов, оказал заводу большую поддержку, в том числе в сотрудничестве с АО ЭСК KazakhExport, путем предоставления торгового финансирования на общую сумму более 5 млрд тенге. Продукт "торговое финансирование" отвечает интересам всех участников экспортных контрактов - покупатели продукции "Кайнар АКБ" (импортеры) получают финансирование на выгодных условиях, а завод, переложив платежные риски на банк, расширяет географию сбыта. Помимо торгового финансирования, банк предоставил компании заем на цели предэкспортного финансирования на сумму более 700 млн тенге.

В 2019 году в Россию было поставлено около 1 млн батарей, тогда как потребность одного только Дальневосточного края составляет порядка 3 млн штук. Сегодня он более чем на 90% заполнен импортными аккумуляторами, в основном южнокорейского, китайского и даже вьетнамского производства. "Кайнар" намерен обеспечить этот регион своей продукцией и уже полностью освоил линейку азиатских аккумуляторов, необходимых для обеспечения потребностей данного рынка.

О росте экспортоориентированности предприятия говорит тот факт, что до 2014 года "Кайнар АКБ" продавал не более 1 миллиона батарей, причем почти треть их оставалась в Казахстане. Сейчас продукция "Кайнар АКБ" поставляется в 15 стран, объем экспорта составляет 65%. Аккумуляторы, известные под брендами "Kainar", "Bars", "Nomad" и "Вожак" ежегодно экспортируются в Россию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Афганистан, Армению, Туркменистан, Грузию, Германию, Италию, Китай и ОАЭ.

Одним из наиболее привлекательных рынков для "Кайнара" являются страны Персидского залива и Африканского континента. Кратчайший путь к ним лежит через ОАЭ, так как свободные экономические зоны этой страны являются центром торговли данного региона. Для закрепления и дальнейшего освоения рынка Арабских Эмиратов и стран Персидского Залива в 2020 году был открыт филиал завода в г.Дубай.

Большой интерес представляет и гигантский рынок Поднебесной, но есть некоторые сложности в связи с требованиями к доставке батарей, предъявляемыми китайской стороной. В "Кайнаре" надеются, что с помощью господдержки вопрос будет решен положительно.

В планах завода продолжение освоения зарубежных рынков, увеличение локализации, в том числе поставка на автосборочные заводы РК (сегодня "Кайнар АКБ" работает с компаниями SemAZ, "КамАЗ", "СарыаркаАвтоПром"), рост продаж продукции до 3,3 млн штук в год, а также запуск новых типов стартерных и стационарных батарей.

То, как "Кайнар АКБ" справляется с трудностями и целенаправленно выполняет все свои планы, дает уверенность в том, что все задуманное им обязательно исполнится. А надежное партнерство в лице Сбербанка служит тому дополнительной гарантией.