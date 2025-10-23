#АЭС в Казахстане
#Интересное
Экономика и бизнес

В области Жетісу начали производить новый тип аккумуляторных батарей

Завод в области Жетісу, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 09:25 Фото: пресс-служба акима области Жетісу
В области Жетісу в преддверии Дня Республики запущена новая производственная линия завода "Кайнар-АКБ". Здесь будут производиться промышленные аккумуляторы для систем резервного питания.

Как сообщает пресс-служба акима области Жетісу, коллектив завода поздравил аким области Бейбит Исабаев:

"Надеемся, что новый проект будет способствовать развитию экономики области, занятости местного населения. Если раньше узнаваемым брендом завода "Кайнар-АКБ" являлись автомобильные аккумуляторы, то теперь гарантом качества и надежности станет и новая продукция", – отметил глава региона, вручив ряду сотрудников предприятия почетные грамоты и благодарственные письма акима области в честь предстоящего Дня Республики.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

В свою очередь генеральный директор ТОО "Кайнар-АКБ" Ербол Ажмагамбетов поблагодарил акимат области за поддержку и отметил, что работа новой линии придаст новый импульс развитию завода.

Затем глава региона и руководитель завода нажали символическую кнопку, давшую официальный старт работе новой линии.

Побеседовав с работниками предприятия, Бейбит Исабаев ознакомился с работой новой производственной линии, посетив литейный, мельничный, упаковочный цеха.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

По данным руководства завода, в проект на данном этапе вложено 10 млрд тенге инвестиций, при этом ожидается, что в дальнейшем объем инвестиций еще вырастет.

"Это третий производственный участок нашего завода. Аккумуляторные батареи, производимые на новой линии, предназначены для резервного питания, то есть используются для обеспечения источника бесперебойного питания в случае отключения электроэнергии на определенном объекте и в телекоммуникационных отраслях. Таким образом, мы отдаем приоритет работе с корпоративным сектором. В рамках I очереди проекта, то есть в следующем году, планируется выпустить порядка 100 тыс. аккумуляторных батарей. Количество сотрудников новой линии доведено до 150 человек. К работе на новой линии привлекаются те сотрудники, которые уже работают на этом заводе и знают производство на профессиональном уровне, а на освободившиеся рабочие места принимаются новые специалисты", – говорит заместитель генерального директора по производству Талгат Конакбаев.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Свое мнение о ходе работы выразил специалист новой линии Аскар Рахым:

"Я работаю на этом заводе с 2023 года. Начинал работу с накопительного участка. С тех пор мы постоянно наблюдаем рост производственных мощностей предприятия, улучшение качества аккумуляторов. Мы также освоили работу с новыми технологиями. Для этого для нас проводят специальное обучение. Работа здесь несложная, главное, чтобы вы любили и делали свое дело с энтузиазмом", – говорит он.

Напомним, завод "Кайнар-АКБ" – одно из крупнейших градообразующих предприятий области. На предприятии работают 1200 человек. Доля завода в общем объеме промышленного производства города Талдыкоргана сейчас составляет 33,6%. На данном этапе на заводе производится более 50 видов аккумуляторных батарей, предназначенных для использования в легковых и грузовых автомобилях, сельском хозяйстве, военной технике и др. На предприятии внедрен полностью автоматизированный цикл производства аккумуляторов. Производятся все комплектующие, начиная от литья деталей и заканчивая сборкой готовой продукции. Продукция экспортируется в Италию, Польшу, ОАЭ, Россию, Китай и другие страны ближнего зарубежья. За прошедшие 8 месяцев здесь было произведено около 1,7 млн единиц аккумуляторных батарей.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Айсулу Омарова
