Макгрегор vs Порье на UFC 257. Во сколько бой, где его смотреть и на кого ставить

24 января главным боем турнира UFC 257 станет поединок между бренд-амбассадором компании Parimatch Конором Макгрегором и Дастином Порье. Бой можно посмотреть на официальной площадке UFC — он начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

Рассказываем почему нельзя пропустить это событие.

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Ирландское шоу

Конор МакГрегор не просто талантливый боец, он мастер эпатажа. Трешток, громкие вызовы, заявления об окончании карьеры — все это для того, чтобы привлечь больше внимания к своим боям. И этот поединок не исключение, любители ярких зрелищ останутся довольны.

Макгрегору уже 32 и последний бой у ирландца был год назад, но нокаут на 40 секунде показал, что пороху еще много. Шесть лет назад он уже встречался с Порье в октагоне и сейчас будет доказывать, что ничего не изменилось и после ухода Хабиба он лучший из лучших.

Эволюция Порье

В первая встреча с Конором закончилась быстро. За минуту 46 секунд Дастин "словил" девять ударов и последним был фирменный левый. Но с тех пор многое изменилось. Восстановившись после боя с Макгрегором Порье начал упорно карабкаться к вершинам славы и даже поражение от Майкла Джонсона его не остановило. Петтис, Гейджи, Альварес, Холлоуэй — громкая череда побед привела его к титулу временного чемпиона в UFC в легком весе.

За эти шесть лет Дастин обрел свой стиль, научился держать удар и вытаскивать поединки даже из тяжелых ситуаций. В интервью YouTube-каналу UFC Порье заявил, что намерен нокаутировать оппонента в первом раунде.