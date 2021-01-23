Как будут выглядеть еще четыре линии BRT в Алматы

В проекте Генерального плана развития города Алматы среди предполагаемых изменений нашлась идея продления существующей сегодня скоростной автобусной линии в южном направлении — по Аль-Фараби, Садыкова и улице Аскарова, а в северном — через Желтоксан, Кабанбай батыра, Толе би и ВОАД до аэропорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Следующую линию BRT предлагается кинуть из Верхней Пятилетки, вниз по Жарокова, Розыбакиева, Северному кольцу, через Нижнюю Пятилетку опять-таки до аэропорта.

Третью — от строящегося автовокзала в районе Калкамана, по Райымбека до Талгара. Четвёртую — от Центрального стадиона и цирка, через Бокейханова в Коккайнар и Боралдай. И, наконец, пятую — от Абая, вверх по Достык до "Медеу".

Скоростные трамваи планируется пустить не просто от Калкамана по Толе би в сторону Центрального парка, как собирались ранее, а из Каскелена и индустриального района около Боралдая (двумя линиями), через Толе би, Байтурсынова, Сатпаева и Сейфуллина (через пробивку) до проспекта Достык.

Вторую очередь LRT — с пересечения Торайгырова — Саина, через Жарокова, Толе би и центр города к строящимся жилым комплексам в Бесагаше и далее — к микрорайону Алатау.

Третью — от Толе би — Жарокова, через Макатаева и Суюнбая до посёлка Отеген батыр.

И, наконец, проектировщики генплана предлагают продолжить копать существующую сегодня линию метро до Калкамана, а с другого конца, от станции "Райымбек батыр", продлить ветку на север, через ж/д вокзал Алматы-1 и строящийся автовокзал "Северный" до посёлка Ынтымак.

Вторую линию проложить от ЖК "Асыл арман", вдоль Райымбека, через строящийся автовокзал "Восточный" на ВОАД до аэропорта, а третью — из микрорайона Хан-Тенгри, через барахолки и микрорайоны возле Северного кольца на вокзал Алматы-1 и также до аэропорта.