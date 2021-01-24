Как подать заявку на снятие пенсионных накоплений. Видеоинструкция

Опубликована видеоинструкция по работе с онлайн-платформой, где подаются заявки на снятие пенсионных накоплений, сообщает zakon.kz.

Мы записали видеоинструкцию по работе с онлайн-платформой www.enpf-otbasy.kz. Пресс-служба "Отбасы банка" в Instagram

В банке напомнили, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат необходимо установить сертификаты NCALayer. Их можно установить на сайте pki.gov.kz.

Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна, - заключили в банке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Отбасы Банк (@otbasy_bank_kz)

23 января в 9:00 в Казахстане стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.

Читайте также:

Снятие пенсионных накоплений: юрист объяснил правила простым языком