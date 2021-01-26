Разработчик химоружия намерен выпустить лекарство от коронавируса

Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон", способное бороться с новой коронавирусной инфекцией и рядом других вирусных заболеваний, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал он РИА Новости.

Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм - ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19. Леонид Ринк

Лекарство основано на препарате "Диуцифон" (синтезирован в СССР в 1967 году), который был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки - плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название "Иммофон". Внутри препарата, рассказал он, соединены сильное зарубежное противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации.

Помимо борьбы с COVID-19, новое средство предназначено для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

Как рассказал Ринк, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах.

Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения, - отметил ученый.

В настоящее время, рассказал разработчик, его компания "Межрегиональное торгово-промышленное объединение "ИнтерВита" осуществляет производство опытных партий препарата для проверки его действия при разных патологиях. Помимо того, ведутся переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц.

По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около 1 тысячи рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, рассказал он.

Ученый отметил, что у предшественника нового лекарства "Диуцифона" имеется подтвержденная клиническими испытаниями эффективность, имеется более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий.

Разработкой лекарственных средств, рассказал ученый, он занялся после того, как в России в 1990-х годах была прекращена разработка химического оружия и он вместе с коллегами нашел работу в фармацевтических компаниях. В частности, рассказал Ринк, во время двух чеченских компаний его лаборатория на одном из отечественных предприятий производила для российской армии до 85 процентов наркотического обезболивающего препарата промедола.

Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производилось с нарушением технического процесса, вследствие чего на выходе получалась другая химическая формула, что привело к остановке производства. После выяснения обстоятельств производство было налажено должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, в котором применялось лекарство, был выписан последний пациент.

То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу - ред.), - рассказал ученый.

В дальнейшем препарат некоторое время применялся как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Ринк стал известен после того, как в качестве одного из разработчиков боевой системы "Новичок" стал комментировать обвинения в адрес России на применение вещества сначала в Великобритании против отца и дочери Скрипалей, а затем в России против Алексея Навального.