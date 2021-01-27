Выступления без животных в цирке Шымкента отменяются

Отказ от животных, правда или фейк? В цирке Шымкента рассказали правду о новости в которой говорится, что они окончательно планируют отказаться от животных в своих выступлениях, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Отырар", новость недостоверна, без животных в номерах будут выступать лишь на Наурыз, другие шоу программы будут проходить с участием питомцев городского цирка.

Руководство цирка заверяет, что отказываться от своих подопечных, а уж тем более от выступлений с теми, кого приручили, никто не собирается. Для животных здесь созданы необходимые условия содержания.

Дрессировщица Жанат Калметова уточнила, что готовятся новые номера, новое шоу. По ее словам, вне цирка животные долго не проживут, питомцы и их хозяева слишком привязаны друг к другу.

Выступление без животных, планируется. Правда — это будет разовое выступление на Наурыз, в рамках экспериментальной программы, - говорится в сообщении.