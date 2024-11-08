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Выступление животных в цирке запретили в Узбекистане

Цирк, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:55 Фото: pixabay
С 1 января 2025 года в Узбекистане вступает в силу закон, запрещающий использовать животных в цирковых представлениях, сообщает Zako.kz.

Запрет распространится на государственные и передвижные цирки. Решение принято с целью защиты прав животных и предотвращения их эксплуатации.

Также утвержден список зверей, которых запрещено содержать в неволе физическим лицам. Его опубликовал местный Telegram-канал UzA.

Дикие животные и насекомые, включенные в этот перечень, могут содержаться только в зоопарках и питомниках, созданных юридическими лицами по разрешению Министерства экологии страны.

А с 5 ноября в стране запустили программу, которая автоматически отключает подачу электроэнергии в дома, у владельцев которых имеются задолженности за вывоз мусора.

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