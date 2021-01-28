Хамитов выступил с последним словом в суде

В Алматы продолжается судебный процесс над Куатом Хамитовым, спортсмен выступил с последним словом, передает zakon.kz.

Для меня главное, чтобы я был выездной, какое бы наказание не дали. Мне нужно, чтобы я мог выезжать за рубеж, - сказал он.

Ожидается, что решение суда будет озвучено сегодня в 14:30.

Куата Хамитова обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 272 ч. 3 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК.

Процесс начался 18 января. Дело рассматривается в сокращенном порядке.

В сентябре прошлого года казахстанский боец Куат Хамитов записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Его доставили в Департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий. Завели уголовное дело. Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он заявил, что не отказывается от своих слов.