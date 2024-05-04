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Законодательство РК

Когда Бишимбаев и Байжанов выступят с последним словом в суде

Когда Бишимбаев и Байжанов выступят с последним словом в суде, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:02 Фото: Telegram/Jogargy_sot, Instagram/aitym
Сегодня, 4 мая 2024 года, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. По данным пресс-службы Верховного суда, последнее слово подсудимых состоится 6 мая, сообщает Zakon.kz.

В суде подчеркнули, что на судебных прениях выступили подсудимые, после чего были заслушаны реплики сторон.

Далее суд перешел ко второй части прений, без участия присяжных заседателей (согласно ст. 651 УПК прения сторон в суде с участием присяжных заседателей состоят из двух частей).

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Во второй части прений сторонами изложены позиций по вопросам квалификации действий подсудимых, назначения наказания и гражданского иска.

"Последнее слово подсудимых состоится 6 мая 2024 года в 10:00".Пресс-служба Верховного суда РК

Ранее сообщалось, что в уголовном суде Астаны завершились прения по делу экс-министра Бишимбаева с участием присяжных.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.

3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.

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