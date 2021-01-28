Как будут содержать в тюрьме первого казахстанского вора в законе Серика-голова

Криминальный авторитет Серик Джаманаев будет содержаться в учреждении чрезвычайной безопасности (особый режим), так как в его преступных действиях признан опасный рецидив, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает zakon.kz.

Джаманаеву С. по приговору суда (не вступил в законную силу) назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности (особый режим), а также в его действиях признан опасный рецидив преступлений, — сообщили в КУИС.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с УИК РК осужденные, прибывшие в учреждения уголовно-исполнительной системы помещаются в карантинное отделение на срок до пятнадцати суток.

В период пребывания в карантинном отделении они находятся в обычных условиях отбывания наказания. Как правило, такая категория лиц содержится изолированно от основной массы осужденных, — добавили в Комитете.

Также сообщается, что все усилия будут направлены на обеспечения должного режима содержания, соблюдению установленных правил поведения, в том числе на их успешную социальную адаптацию в обществе.

Вместе с тем в 2020 году на расширенном заседании коллегии МВД глава государства указал о недопущении распространения "тюремной субкультуры". В этих целях, Комитетом УИС принимаются соответствующие меры по пресечению в учреждениях уголовно-исполнительной системы любых попыток усиления позиций криминалитета и недопущению распространения среди спецконтингента криминальной субкультуры, — отметили в КУИС.

3 февраля 2020 года стало известно о задержании криминального авторитета Серика Джаманаева и его "команды". Из информации от КНБ известно, что их подозревали в ряде серьезных преступлений, в том числе убийстве.

Согласно информации из открытых источников, Джаманаев Серик - первый "вор в законе" Казахстана, и один из самых знаменитых казахстанских преступников. Через несколько дней после его задержания в Кордайском районе Жамбылской области произошли беспорядки. Погибли 10 человек, пострадали более 150. Кыргызские СМИ предположили, что причиной массового конфликт а мог быть передел сфер влияния криминалитетов, организованный группировкой "Серика головы".

18 января 2021 года сообщалось, что приговором суда Джаманаев признан виновным и ему назначено по совокупности преступлений наказание в виде 19 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, с отбытием первых пяти лет в учреждении полной безопасности.

Изъятые при обыске по месту его проживания 1 750 000 тенге и 6 500 долларов США, нажитые преступным путем, вместе с дорогим автомобилем, приобретенным на преступные средства, конфискованы в доход государства. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан