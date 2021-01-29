Вынесен приговор экс-начальнику колонии "Черный беркут"

Экс-начальнику колонии "Черный беркут" вынесли приговор, сообщает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kz, в Житикаринском районном суде прошли судебные заседания по делу Армана Абилева - бывшего начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3, которое известно как "Черный беркут".

Абилева обвинили по двум статьям Уголовного кодекса – 366-й (Получение взятки) и 287-й (Незаконное приобретение и хранение оружия).

Бывшего начальника колонии приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, то есть он будет содержаться без охраны, но под контролем и надзором администрации учреждения. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии, Абилев вымогал у осужденного Эдуарда Хана миллион тенге за общее покровительство. Причем делал этот через другого заключенного. С подробностями дела можно ознакомиться по ссылке.

О задержании Абилева стало известно прошлым летом. Совместную операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники департамента КНБ и управления собственной безопасности департамента полиции Костанайской области.