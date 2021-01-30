Сын известной блогерши погиб, уронив телефон в ванную

Сын популярного российского арт-блогера Анастасии Сосновской погиб во время купания в ванной из-за упавшего в воду iPhone, сообщает zakon.kz.

О трагедии искусствовед рассказала в своем Instagram.

Написать о случившемся она решила спустя 20 дней после трагедии. Ее 12-летний сын погиб в ванне и даже 40 минут реанимационных действий не помогли его вернуть.

Причину гибели мальчика смог установить судмедэксперт. Из-за нее Анастасия сделала пост, чтобы предупредить родителей об опасности, которая таковой не воспринимается.

Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям - и себе - брать телефон в ванну. Анастасия Сосновская

Она добавила, что некоторое время назад и сама считала, что от телефона в ванне невозможно умереть, но сегодня ей показали множество фотографий людей, погибших именно от этого.

Сосновская еще раз попросила всех, кто читает эти строки запретить детям брать телефон в ванну.

Пожалуйста, сделайте это. Потому что дети не должны умирать от глупости, которую так легко предотвратить, - добавила она.