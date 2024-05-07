В Испании запретили мобильные телефоны в школах
Решение вступило в силу в понедельник во всех неуниверситетских учебных центрах автономного сообщества Валенсия. Использование мобильных устройств будет считаться недопустимым во всех образовательных центрах, финансируемых за счет государственных средств, в течение всего учебного дня.
Исключениями станут необходимость использовать смартфон для образовательной деятельности под присмотром преподавателя, а также по состоянию здоровья.
Что касается надзора за соблюдением нового стандарта, то каждый образовательный центр будет устанавливать в рамках своих организационно-оперативных норм:
- порядок изъятия;
- временного хранения;
- возврата приборов.
Кроме того, прежде чем извлекать устройство, преподавательский состав должен убедиться, что телефон отключен в качестве гарантии конфиденциальности. Поддержание указанных устройств в рабочем состоянии будет пониматься как использование.
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