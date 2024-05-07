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В Испании запретили мобильные телефоны в школах

Школа, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:25 Фото: pixabay
С 6 мая правительство Валенсии запретило мобильные телефоны в школах, сообщает Zakon.kz.

Решение вступило в силу в понедельник во всех неуниверситетских учебных центрах автономного сообщества Валенсия. Использование мобильных устройств будет считаться недопустимым во всех образовательных центрах, финансируемых за счет государственных средств, в течение всего учебного дня.

Исключениями станут необходимость использовать смартфон для образовательной деятельности под присмотром преподавателя, а также по состоянию здоровья.

Что касается надзора за соблюдением нового стандарта, то каждый образовательный центр будет устанавливать в рамках своих организационно-оперативных норм:

  • порядок изъятия;
  • временного хранения;
  • возврата приборов.

Кроме того, прежде чем извлекать устройство, преподавательский состав должен убедиться, что телефон отключен в качестве гарантии конфиденциальности. Поддержание указанных устройств в рабочем состоянии будет пониматься как использование.

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