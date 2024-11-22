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Законодательство РК

В молдавских школах запретили пользоваться телефонами на уроках

Мобильные телефоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 08:03 Фото: pixabay
Ученикам молдавских школ официально запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков, сообщает Zakon.kz.

Правительство одобрило законопроект на заседании 20 ноября. Как передает Бельцкий независимый портал, Кодекс об образовании дополнят статьей, которая ограничивает использование учениками мобильных телефонов и других электронных устройств связи.

Согласно новым правилам, использование телефонов разрешат только:

  • для учебных целей;
  • из-за плохого самочувствия ученика;
  • для мониторинга состояния здоровья детей с особыми потребностями и тяжелыми заболеваниями.

В таких случаях родители обязаны будут предоставить медицинские справки.

"Этой мерой Министерство образования стремится повысить уровень безопасности в школьной среде, поскольку чрезмерное использование мобильных телефонов может отвлекать внимание учащихся. Также будет сокращено киберзапугивание", – говорится в публикации.

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Законодательство Образование Молдова 2024 год Гаджеты Мобильные телефоны
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