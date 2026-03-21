#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Происшествия

В Караганде на женщину рухнул столб: пострадавшая погибла – видео

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 16:28 Фото: Zakon.kz
В Караганде женщина погибла после падения опоры освещения. В полиции рассказали Zakon.kz о трагедии.

Несчастный случай произошел в 22-м микрорайоне Караганды. 59-летняя жительница города собиралась перейти дорогу, когда на нее внезапно рухнула опора уличного освещения.

Женщину экстренно доставили в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В сети появилось видео происшествия.

По информации очевидцев, к трагедии могла привести спецтехника: при развороте на мусорной площадке машина задела кабель, из-за чего опора обрушилась. В компании, где работает водитель, его причастность к инциденту отрицают.

В департаменте полиции Караганды сообщили:

"По факту гибели 59-летней жительницы Караганды возбуждено уголовное дело по статье 104, части 1 "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводится всестороннее расследование, назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение".

Ранее стало известно, что в Алматы возбуждено уголовное дело по факту гибели ученицы седьмого класса одной из частных школ города. Полиция расследует инцидент по статье "Доведение до самоубийства".

Оксана Житникова
Оксана Житникова
