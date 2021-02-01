Свадьбу на 130 человек проводили в Нур-Султане 

В Нур-Султане в ресторанном комплексе "FarhiHall" проходила свадьба. Более 130 гостей пришли на праздник, не соблюдая санитарные нормы, сообщает zakon.kz.

Женщины в возрасте, а также дети веселились и танцевали под музыку. Организаторы праздника подвергли опасности жизнь и здоровье людей. Второе мероприятие проходило в ресторане "АйшаБиби", на которое собрались около 40 гостей, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

За выходные мобильными группами проверены 161 объект предпринимательства, выявлено 23 факта нарушений карантинного режима.