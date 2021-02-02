Разработчик объяснил главный замысел приложения с QR-кодом и цветами

В конце прошлой недели Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщило о пилотном запуске приложения "Ashyq". Предполагается, что казахстанцам присвоят статусы, согласно которым им будет разрешен или ограничен допуск в различные учреждения.

Информация об этом приложении вызвала большой резонанс в обществе. Казахстанцы отмечают, что запуск приложения может нарушить их права на свободу передвижения. Много вопросов вызвала и сама процедура присвоения статуса.

Корреспондент zakon.kz поговорил с IT-архитектором мобильного приложения Виталием Пустовойтенко. Он объяснил главный замысел приложения - дать возможность работать бизнесу, наиболее пострадавшему от ограничительных мер.

По его словам, пилотный проект запущен в Нур-Султане и Алматы. При его создании был изучен опыт зарубежных стран, в частности, Южной Кореи.

"Пилот" запущен в том бизнесе, который не имеет возможность работать, или работает с сильными ограничениями. Предполагается что это даст возможность им функционировать, платить за аренду помещения. Все согласились участвовать на добровольной основе, в большинстве своем это бизнес, который обезопасит себя и своих посетителей от больных коронавирусом, которые могут не придерживаться правил изоляции, - пояснил он.

По его словам, от пользователей и предпринимателей регулярно поступает обратная связь, их предложения и замечания. Приложение меняется практически каждые два дня.

Виталий Пустовойтенко также прокомментировал обсуждения казахстанцев об ограничении прав.

Простой пример: в ночной клуб человек в спортивном костюме не зайдет, есть определенный дресс-код. Здесь ситуация такая же. Человек с положительным статусом и заболеванием не должен посещать общественные места. У него имеется обязательство, которое, к сожалению, не всегда исполняется, - отметил он.

Он также заверил, что компания-разработчик не имеет доступа к личным данным казахстанцев.

Приложение расположено на серверах национального оператора. Сейчас оно разработано, мы передаем его в Министерство здравоохранения, - сказал Пустовойтенко.

По мнению IT-архитектора, приложение потеряет свою актуальность после коронакризиса и локдаунов.

Сегодня, 2 февраля, министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что QR-коды также будут присвоены тем казахстанцам, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Они будут интегрированы с медицинским приложением "Ashyq". Данные по гражданам будут аккумулироваться из медицинских информсистем.