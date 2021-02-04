Новые подробности отравления подростков антисептиком в Павлодаре

Появились новые подробности отравления подростков антисептиком, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", по словам врачей, 17-летняя студентка разводила дезинфицирующее средство с водой и несколько дней подряд пила этот раствор стаканами.

Девочка выпила антисептик в довольно большом количестве. Употребляла она его 31 декабря, 1 января. Диагноз – отравление антисептиком. заместитель директора Детской областной больницы Ирина Орсагош

Двух приятельниц погибшей врачам удалось спасти. Все три девушки были воспитанницами центра поддержки детей. В закрытое учреждение попадают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Директор центра рассказал, что сотрудникам ничего не было известно о проделках подростков. В деле разбирается полиция.

Нами было проведено наше внутреннее расследование, которое действительно установило - да, девушки употребили этот антисептик, в результате которого и получили то самое отравление. Антисептики у нас расположены они практически везде, потому что по требованиям санитарным нормам и правилам. директор Регионального центра поддержки детей Николай Кожахметов