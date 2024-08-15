Бармен подмешал наркотики туристкам на курорте в Мексике

Две студентки из Оклахомы Зара Халл и Кайли Питце прилетели в Канкун вместе с друзьями на несколько дней и проводили время у бассейна в одном из отелей. 1 августа девушки заказали воду, выпили несколько стаканов и потеряли сознание, сообщает Zakon.kz..

По информации Fox News, американки уверены, что они отравились наркотиком, добавленным в напитки одним из сотрудников курорта.

"Они сели, бармен подал им воду, и теперь на фотографии, которую я сделал, мы видим пузырящийся шипящий эффект в воде. Значит, там что-то было. Они делают по глотку, и не прошло и минуты, и двух, как они обе одновременно падают", – рассказал парень Зары, ставший свидетелем произошедшего.

Отмечается, что у девушки начался приступ, и ее госпитализировали. Как уточняется, чтобы осмотреть пациентку, медики выставили счет в 10 тыс. долларов. Семья пострадавшей девушки договорилась с посольством США и отправила ее самолетом в Даллас для продолжения лечения.

Согласно данным издания, несколько дней пострадавшая была подключена к капельнице и лишь недавно смогла поесть самостоятельно. Она надеется, что этот случай послужит предостережением для других туристов, отправляющихся в Мексику.

Ранее сообщалось, что туристы сбились с пути и потерялись в горах Алматы из-за ливня.