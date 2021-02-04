Глава оргкомитета Игр в Токио раскритиковал женщин и оказался в центре скандала

Глава организационного комитета "Токио-2020" и бывший премьер-министр Японии Есиро Мори негативно высказался в адрес женщин в спортивных комитетах и федерациях и оказался в центре скандала, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Так, Мори указал на то, что увеличение числа женщин в этих структурах приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В частности, глава оргкомитета привел в пример Японскую федерацию регби, заседания которой стали идти в два раза дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе.

Как пишет The New York Times, после этого бывшего главу правительства обвинили в сексизме. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что никто из почти 50 участников заседании оргкомитета "Токио-2020" никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. При этом темой встречи была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40 процентов. Юзеры призвали главу оргкомитета уйти в отставку.

В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 проведут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.