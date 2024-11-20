Уверенность и стабильность: почему женщины выбирают работу на руднике

В Астане проходит 3 заседание Генеральной Ассамблеи Совета женщин-предпринимателей тюркских государств и бизнес-форум женщин-предпринимателей тюркского мира, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На форуме обсуждались ключевые вопросы развития женского предпринимательства в тюркском мире, в частности, роль женщины в бизнесе и их трудовой путь в горно-металлургическом комплексе.

"Исторически женщины в тюркских странах всегда играли значимую роль – от правительниц и воинов до ученых и реформаторов. Эта традиция лидерства жива и сегодня, когда женщины вносят ключевой вклад в развитие экономики, технологий и социальных инициатив. Со своей стороны, представляя компанию "Казахмыс", хочу сказать, что направление горно-металлургической отрасли – это основа экономики многих тюркских стран. ГМК нашей страны является второй важнейшей после нефтегазового сектора экономики, его доля в ВВП страны по итогам 2023 года составила 9,1%", – рассказала коммерческий директор ТОО "Maker" Светлана Алексеева.

Фото: Ирис Мамбур

По ее словам, в 2022 году доля женщин в добывающей промышленности составляла 19%, из них почти 26% приходилось на металлургию.

"Если посмотреть на долю женщин в нефтегазовом комплексе и добыче угля, она составляет лишь 17% и 20%, соответственно, а в их переработке – 21%. Таким образом, доля женщин в ГМК больше, чем в нефтегазовой отрасли, хотя работа в ГМК сложнее. Проводя анализ крупных ГМК предприятий РК по данным из открытых источников в 2022-2024 годах, мы с гордостью можем сказать, что количество женщин в "Казахмысе" показывает свое лидерство, а именно доля женщин на предприятии составляет 27%, в остальных компаниях данного сектора этот показатель составляет от 10 до 26%", – дополнила Светлана Алексеева.

Фото: Ирис Мамбур

Светлана Алексеева пришла в сферу машиностроения более 15 лет назад. За эти годы прошла путь от рядового сотрудника до директора по коммерции предприятия, годовой оборот которого составляет 18 млрд тенге.

"Вместе с опытом пришло осознание, что женщина при наличии настойчивости, упорства и определенных профессиональных навыков может добиться результата даже в такой отрасли, как машиностроение. Что роль женщины на машиностроительном предприятии – это не просто работа, это вклад в будущее нашей отрасли. Наши усилия и труд меняют представление о возможностях женщины в промышленности, мы доказываем, что нет преград для профессионального роста и лидерства, если есть вера в свои силы, в свое дело и в команду", – рассказала она, выступая на панельной сессии "Женщины в бизнесе".

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Главный геолог рудника "Нурказган" Юлия Кильдеева в рамках форума также поделилась своей историей. В корпорацию она пришла работать сразу после окончания института в 2000 году. Начинала свою карьеру как участковый геолог.

"С тех пор работаю на руднике. Я возглавляю геологическую службу, и основная обязанность – наращивание сырьевой базы, изучение уже имеющееся и до разведки, а также изучение и участие в планировании горных работ. В моем составе есть геофизическая служба – это опробование. То есть мы согласно плану работ опробуем горные выработки. На нашем руднике две буровые установки, которые продолжают бурение. Мы составляем проекты сопровождения, и на основании этих данных корректируем рудное тело и предоставляем в техническую службу, и уже по этим усовершенствованным данным планируют горные работы", – рассказала она.

Фото: Ирис Мамбур

По ее словам, все они работают в подземных условиях, и работа подразумевает ежедневный спуск в шахту.

"Наша работа начинается с наряда – с планирования работ на сутки. Мы уже заранее знаем, кто и куда пойдет. Потом идет оперативное совещание с руководством рудника. После мы все спускаемся в шахту в 10 утра, выезд у нас – в 2 дня, то есть этот период мы находимся в шахте. После выходим, обрабатываем полученные данные, заполняем 3D-модели. Наш рудник полностью перешел на цифровую систему. Мы не работаем с карандашом, не чертим на бумагах, все полностью предоставляется в электронном формате. Постоянный рост, развитие и обучение. Довольно сложно" – озвучила Юлия Кильдеева.

На вопрос о выборе профессии девушка ответила: "Все банально". По ее словам, при наличии склонности к математике ее выбор пал на Политехнический институт в Караганде.

"Супруг тоже работает на шахте – взрывник. Познакомились здесь же. Вместе всегда работаем. Он понимает и поддерживает. Потому что без поддержки супруга женщине тяжелей работать на производстве. Родители нас поддерживают. Мама всегда помогала с воспитанием детей. Все обычно, ничего такого. Работа на корпорацию дает стабильность и уверенность", – поделилась главный геолог рудника "Нурказган".

Фото: Ирис Мамбу

Она отметила, что в корпорацию поступает множество новых технологий, и чтобы соответствовать требованиям, сотрудники постоянно развиваются, в том числе изучают языки.

"Когда я пришла в 2000 году, то мы работали "дедовскими методами". Ходили в шахту, потом все рисовали на бумаге, а все вычисления происходили на калькуляторе. Но за 20 лет работы мы пришли к тому, что полностью отсутствует бумажная документация. Все вычисления мы производим с помощью специальных компьютерных программ, что дает постоянное развитие. Абсолютно никакой стагнации. Работа геолога похожа на работу бухгалтера – много цифровой информации и таблиц. Женщины более пунктуальны и усидчивы, поэтому лучшие геологи по запасам и инженеры по отчетности – это девушки", – рассказала Юлия Кильдеева.

По ее мнению, мужчинам сложнее работать в этом направлении, так как требуется терпение и работа с большим количеством цифр.

Фото: Ирис Мамбур

Председатель Совета женщин-предпринимателей тюркских государств Лаззат Рамазанова отметила, что форум стал важной площадкой для обсуждения перспектив женского лидерства в экономике региона. Она также сообщила, что Совет переходит к работе под названием Turkic World Business Women, что отражает расширение его миссии и возрастающее международное значение сообщества.

В завершение конгресса презентовали проект Steppe Store – цифровую реинкарнацию Шелкового пути. Этот уникальный проект направлен на поддержку сельских женщин через предоставление обучения, грантов на реализацию их бизнес-инициатив, а также создание сети магазинов, предлагающих аутентичные товары стран Организации Тюркских Государств (ОТГ).



Компания "Казахмыс" выразила готовность поддержать проекты женщин в одном из сельских регионов. Председатель Совета женщин-предпринимателей тюркских государств Лаззат Рамазанова подчеркнула, что доступ к финансированию способствует развитию женского делового сообщества и укреплению экономических связей между странами региона.