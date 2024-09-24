Глава МЧС раскритиковал действия акиматов регионов, пострадавших от паводков

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства 24 сентября 2024 года заявил, что местные власти были не готовы к масштабам паводков и их последствиям, сообщает Zakon.kz.

По его словам, все силы и средства МЧС были направлены на ликвидацию крупномасштабных паводков и эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных работ.

"Спасательные операции проводились в тяжелых погодных условиях и труднодоступных местах. В зонах бедствия остро ощущалась нехватка инженерной техники и транспортной авиации. Большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Проведена масштабная переброска сил и средств железнодорожными эшелонами и воздушными судами силового блока. На местах была неготовность к масштабам паводков и их последствиям. В пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий", – отметил Чингис Аринов.

Министр добавил, что из-за разлива рек Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей потребовалась установка понтонных мостов Минобороны, что позволило обеспечить эвакуацию населения, доставку продуктов питания и медикаментов.

"Несмотря на возникшие трудности, министерством оперативно решались вопросы по доставке средств жизнеобеспечения, гуманитарных грузов, восстановлению электроснабжения и транспортного сообщения. Благодаря простым бойцам и спасателям, которые круглосуточно самоотверженно боролись со стихией, не допущена гибель граждан и защищены от подтопления свыше 500 населенных пунктов", – резюмировал глава МЧС.

24 сентября 2024 года министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что более 8 тыс. домов не подлежат восстановлению после паводков.