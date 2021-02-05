Атамкулов зачитал соболезнования Токаева и Назарбаева на похоронах Ибрагимова 

На похоронах казахстанского бизнесмена Алиджана Ибрагимова был министр индустрии Бейбут Атамкулов. Он зачитал соболезнования от имени Елбасы и Президента, передает zakon.kz.

Похороны состоялись в Кыргызстане в городе Токмак. Свои соболезнования близким умершего бизнесмена зачитал Бейбут Атамкулов. Аудиозапись речи разместило издание Kaktus Media на своей странице в Youtube.

Сначала он зачитал письмо Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине Алиджана Рахмановича Ибрагимова. Примите мои искренние соболезнования. Пройдя большой трудовой путь, он достиг значимых высот в профессиональной карьере, был руководителем и организатором. Будучи видным представителем казахстанского бизнеса Алиджан Рахманович внес вклад в поступательное развитие банковской сферы и горно-металлургической отрасли страны. Я всегда с теплотой вспоминаю наше общение. Его отличали высокие человеческие качества и преданность избранному делу. Светлая память об Алиджане Рахмановиче Ибрагимове навсегда останется в наших сердцах. Нурсултан Назарбаев, 3 февраля 2021 года, - зачитал Атамкулов.

Затем он зачитал письмо Касым-Жомарта Токаева.

Родные и близкие Алиджана Рахмановича Ибрагимова, примите мои соболезнования в связи с постигшим вас горем – кончиной видного предпринимателя, члена совета директоров Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова. Алиджан Рахманович внес большой вклад в развитие экономического потенциала страны, занимал активную гражданскую позицию, снискал заслуженное уважение. Светлая память об Алиджане Рахмановиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, - говорится в письме.

Также Атамкулов зачитал соболезнования председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина и премьер-министра Аскара Мамина. Атамкулов отметил, что свои соболезнования просили передать его коллеги, а также секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и другие.

Алиджан Ибрагимов входил в пятерку самых влиятельных бизнесменов Казахстана. По предварительным данным, Ибрагимов умер в Бельгии от коронавирусной инфекции, которой заразился в Казахстане. После ухудшения состояния он уехал на лечение в Бельгию.

Об Ибрагимове известно, что он родился в Ферганской области Узбекистана, жил в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана. Был женат, имел 6 детей.